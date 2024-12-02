В Самарской области участники СВО и их жены могут списать до 10 млн рублей долгов

Военнослужащие и их супруги могут списать до 10 млн рублей по просроченным кредитам. Льготные условия распространяются на всех граждан, подписавших контракт с министерством обороны страны. На такую меру поддержки могут рассчитывать мобилизованные призывники и военнослужащие, заключившие контракт с ВС РФ с 1 декабря текущего года и позже на срок более одного года.