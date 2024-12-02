Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлена.
«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, на подконтрольной Киеву территории Херсонской области воздушную тревогу не объявляли.
Накануне в Херсоне также гремели взрывы, назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин сообщал о повреждении критической инфраструктуры.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.