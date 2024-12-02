Бойцы «Севера» отразили три контратаки ВСУ

«Подразделения группировки войск “Север” на харьковском направлении нанесли поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. Отражены три контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля, два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубица Д-30», — говорится в сводке военного ведомства.