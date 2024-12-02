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ВСУ потеряли до 260 военных в зоне действий группировки «Юг»

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 260 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Reuters

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Константиновка, Николаевка, Шевченко, Григоровка, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, три автомобиля, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 105-мм орудие М119 производства США и два склада с боеприпасами.