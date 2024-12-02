ВСУ потеряли до 260 военных в зоне действий группировки «Юг»

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Константиновка, Николаевка, Шевченко, Григоровка, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, три автомобиля, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 105-мм орудие М119 производства США и два склада с боеприпасами.