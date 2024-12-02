Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка «Запад» отразила девять контратак ВСУ за сутки

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российская группировка «Запад» нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, а также отразила девять контратак, потери противника составили до 490 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ, 109-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка Харьковской области, Серебрянка, Торское Донецкой Народной Республики, Надия Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Кроме того, они отразили девять контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригад ВСУ, 113-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии.

«Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, шесть пикапов, 155-мм гаубицу М198 производства США, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании и четыре склада с боеприпасами», — добавили в МО РФ.