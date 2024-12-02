Группировка «Запад» отразила девять контратак ВСУ за сутки

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российская группировка «Запад» нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, а также отразила девять контратак, потери противника составили до 490 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.