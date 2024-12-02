Группировка «Запад» отразила девять контратак ВСУ за сутки

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ, 109-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка Харьковской области, Серебрянка, Торское Донецкой Народной Республики, Надия Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, они отразили девять контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригад ВСУ, 113-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии.
«Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, шесть пикапов, 155-мм гаубицу М198 производства США, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании и четыре склада с боеприпасами», — добавили в МО РФ.