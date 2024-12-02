Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю

По данным министерства, силы группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ, 111-й, 120-й бригад теробороны, 14-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Гродовка, Пустынка, Новый Труд, Воздвиженка, Дзержинск и Заря Донецкой Народной Республики.
«Отразили девять контратак штурмовых групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ, 35-й и 38-й бригад морской пехоты. Противник потерял более 525 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины “Козак” и MaxxPro производства США, два пикапа, три 152-мм гаубицы “Мста-Б”, 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30», — говорится в сообщении ведомства.