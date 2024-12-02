Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю

«Отразили девять контратак штурмовых групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ, 35-й и 38-й бригад морской пехоты. Противник потерял более 525 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины “Козак” и MaxxPro производства США, два пикапа, три 152-мм гаубицы “Мста-Б”, 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30», — говорится в сообщении ведомства.