Глава Башкирии наградил участника СВО Юлая Ильясова медалью Шаймуратова.

Напомним, Юлай Ильясов принял решение служить в зоне спецоперации в ноябре 2023 года. Он говорил информагентству «Башинформ» в прошлом году, что начал думать о службе в зоне СВО сразу же, как она была объявлена. Ильясов до службы на передовой контрактником неоднократно ездил на передовую с гуманитарными миссиями, а затем понял, что его место в строю рядом с земляками.