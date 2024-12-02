Глава Башкирии наградил участника СВО Юлая Ильясова медалью Шаймуратова.

Глава Башкирии Радий Хабиров наградил Юлая Ильясова медалью генерала Шаймуратова. Глава администрации Куюргазинского района вернулся из зоны специальной военной операции в связи с истечением срока контракта и приступил к своей работе в должности главы администрации муниципалитета.
«Юлай Талхович завершил свою работу. Год он участвовал в специальной военной операции, выполнял очень сложные боевые операции. Но всегда был на связи, рассказывал о боевых товарищах. Мы все говорим вам огромное спасибо. Вы как муниципальный служащий, как чиновник приняли такое решение и отправились поддержать наших ребят», — сказал Радий Хабиров.
Руководитель республики также поблагодарил первого заместителя администрации Куюргазинского района Азамата Сайфуллина, который исполнял обязанности главы администрации.
Напомним, Юлай Ильясов принял решение служить в зоне спецоперации в ноябре 2023 года. Он говорил информагентству «Башинформ» в прошлом году, что начал думать о службе в зоне СВО сразу же, как она была объявлена. Ильясов до службы на передовой контрактником неоднократно ездил на передовую с гуманитарными миссиями, а затем понял, что его место в строю рядом с земляками.
Военнослужащий служил на фронте под позывным «Самурай». Ранее в ходе телемарафона «Время героев» на БСТ он отметил, что руководствуется принципом главы государства.