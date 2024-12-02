ВСУ потеряли до 55 боевиков в зоне действий группировки «Днепр» за сутки

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Днепровское и Береговое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 55-ти военнослужащих, два автомобиля и склад с боеприпасами», — говорится в сообщении российского военного ведомства.