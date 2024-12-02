Главное из брифинга Минобороны 2 декабря 2024 года: последние новости на сегодня

Бойцы «Севера» на Харьковском направлении громят противника
Подразделения «Северной» группировки войск нанесли поражение десантно-штурмовой бригаде ВСУ в районе села Липцы Харьковской области.
Российские военные в течение суток отразили три контратаки украинских боевиков.
«Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля, два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубица Д-30», — рассказали в Минобороны РФ.
Военнослужащие «Запада» отразили девять контратак ВСУ
Бойцы «Западной» группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике семи бригад противника в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка Харьковской области, Серебрянка, Торское ДНР, Надия ЛНР и Серебрянского лесничества.
Российские военнослужащие отразили девять контратак боевиков двух бригад ВСУ, бригады теробороны и нацгвардии.
Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, шесть пикапов, 155-мм гаубицу М198, 105-мм орудие L119 и четыре склада с боеприпасами.
Группировка «Юг» продвигается в ДНР
Подразделения «Южной» группировки войск за сутки заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение шести бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Константиновка, Николаевка, Шевченко, Григоровка, Часов Яр и Курахово ДНР.
Противник потерял до 260 военнослужащих, три автомобиля, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 105-мм орудие М119 и два склада с боеприпасами.
Потери противника в зоне действия группы «Центр» составили 525 человек
Военнослужащие «Центральной» группировки продвинулись вперед, нанеся поражение шести бригадам противника в районах населенных пунктов Гродовка, Пустынка, Новый Труд, Воздвиженка, Дзержинск и Заря ДНР.
Бойцы «Центра» отбили девять контратак шести бригад ВСУ. Противник лишился до 525 человек, а также четырех боевых бронированных машин «Козак» и «MaxxPro», двух пикапов, трех 152-мм гаубиц «МСТА-Б», 152-мм орудия Д-20 и трех 122-мм гаубиц Д-30.
Подразделения «Востока» продвигаются вглубь обороны противника
Бойцы «Восточной» группировки нанесли поражение механизированной бригаде ВСУ и бригаде теробороны в районе поселка Великая Новоселка в ДНР и села Комсомольское Запорожской области.
Военнослужащие отразили две контратаки штурмовиков ВСУ.
«Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк Leopard, четыре боевые бронированные машины HMMWV и MaxxPro, 14 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar, 155-мм самоходная артиллерийская установка Богдана и 152-мм самоходная артиллерийская установка», — сообщили в Минобороны.
Бойцы «Днепра» нанесли поражение трем бригадам противника
Подразделения группы «Днепр» ударили по живой силе и технике трех бригад ВСУ в районах села Малая Токмачка Запорожской области и поселков Днепровское и Береговое Херсонской области.
Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два автомобиля и склад с боеприпасами.
По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 127 районах
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по объектам ВПК, инфраструктуре военных аэродромов, пунктам управления БПЛА а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах.
Средства ПВО за сутки сбили снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 69 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.