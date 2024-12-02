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Главное из брифинга Минобороны 2 декабря 2024 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 2 декабря на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Бойцы «Севера» на Харьковском направлении громят противника

Подразделения «Северной» группировки войск нанесли поражение десантно-штурмовой бригаде ВСУ в районе села Липцы Харьковской области.

Российские военные в течение суток отразили три контратаки украинских боевиков.

«Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля, два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубица Д-30», — рассказали в Минобороны РФ.

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Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена ИД «КоммерсантЪ»

Военнослужащие «Запада» отразили девять контратак ВСУ

Бойцы «Западной» группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике семи бригад противника в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка Харьковской области, Серебрянка, Торское ДНР, Надия ЛНР и Серебрянского лесничества.

Российские военнослужащие отразили девять контратак боевиков двух бригад ВСУ, бригады теробороны и нацгвардии.

Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, шесть пикапов, 155-мм гаубицу М198, 105-мм орудие L119 и четыре склада с боеприпасами.

Группировка «Юг» продвигается в ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск за сутки заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение шести бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Константиновка, Николаевка, Шевченко, Григоровка, Часов Яр и Курахово ДНР.

Противник потерял до 260 военнослужащих, три автомобиля, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 105-мм орудие М119 и два склада с боеприпасами.

Потери противника в зоне действия группы «Центр» составили 525 человек

Военнослужащие «Центральной» группировки продвинулись вперед, нанеся поражение шести бригадам противника в районах населенных пунктов Гродовка, Пустынка, Новый Труд, Воздвиженка, Дзержинск и Заря ДНР.

Бойцы «Центра» отбили девять контратак шести бригад ВСУ. Противник лишился до 525 человек, а также четырех боевых бронированных машин «Козак» и «MaxxPro», двух пикапов, трех 152-мм гаубиц «МСТА-Б», 152-мм орудия Д-20 и трех 122-мм гаубиц Д-30.

Подразделения «Востока» продвигаются вглубь обороны противника

Бойцы «Восточной» группировки нанесли поражение механизированной бригаде ВСУ и бригаде теробороны в районе поселка Великая Новоселка в ДНР и села Комсомольское Запорожской области.

Военнослужащие отразили две контратаки штурмовиков ВСУ.

«Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк Leopard, четыре боевые бронированные машины HMMWV и MaxxPro, 14 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar, 155-мм самоходная артиллерийская установка Богдана и 152-мм самоходная артиллерийская установка», — сообщили в Минобороны.

Бойцы «Днепра» нанесли поражение трем бригадам противника

Подразделения группы «Днепр» ударили по живой силе и технике трех бригад ВСУ в районах села Малая Токмачка Запорожской области и поселков Днепровское и Береговое Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два автомобиля и склад с боеприпасами.

По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 127 районах

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по объектам ВПК, инфраструктуре военных аэродромов, пунктам управления БПЛА а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах.

Средства ПВО за сутки сбили снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 69 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.