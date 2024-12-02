Главное из брифинга Минобороны 2 декабря 2024 года: последние новости на сегодня

Бойцы «Центра» отбили девять контратак шести бригад ВСУ. Противник лишился до 525 человек, а также четырех боевых бронированных машин «Козак» и «MaxxPro», двух пикапов, трех 152-мм гаубиц «МСТА-Б», 152-мм орудия Д-20 и трех 122-мм гаубиц Д-30.