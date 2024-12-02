В Ростовской области вынесли приговор двум жителям Запорожья за шпионаж

В Ростове вынесен приговор Ростовским областным судом по уголовному делу двух жителей Запорожской области Нонны Галки и Виктора Мешнякова. Они признаны виновными по ст. 276 УК РФ «Шпионаж». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
Как установлено в суде, в августе 2022 года Нонна Галка по просьбе своего сына — военнослужащего ВСУ собирала сведения о местах дислокации и перемещениях личного состава и техники Вооруженных Сил Российской Федерации. Полученную информацию она передавала, в том числе с помощью своего племянника Виктора Мешнякова, используя один из мессенджеров.
Суд признал Галку и Мешнякова виновными и назначил каждому наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Нонна Галка будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима, а Виктор Мешняков — в исправительной колонии строгого режима.