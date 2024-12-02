В Ростовской области вынесли приговор двум жителям Запорожья за шпионаж

Как установлено в суде, в августе 2022 года Нонна Галка по просьбе своего сына — военнослужащего ВСУ собирала сведения о местах дислокации и перемещениях личного состава и техники Вооруженных Сил Российской Федерации. Полученную информацию она передавала, в том числе с помощью своего племянника Виктора Мешнякова, используя один из мессенджеров.