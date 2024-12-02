WP узнала, что в США сочли решающим фактором исхода боев на Украине

По словам этого чиновника, в течение года, в первую очередь прошлого, власти Украины не смогли мобилизовать и обучить достаточно военных, чтобы восполнить потери. Он подчеркнул, что не пытается в чем-то обвинить Киев. В то же время WP пишет, что в администрации растет недовольство тем, что украинские власти отказались снизить минимальный возраст призыва с 25 до 18 лет. В Киеве говорили, что наращивать численность войск в условиях нехватки оружия бессмысленно.