Один из собеседников издания отметил, что «истощенные вооруженные силы» Украины сталкиваются с нехваткой личного состава на линии фронта, медленными темпами мобилизации и обучения.
Высокопоставленный чиновник администрации президента США добавил, что ослабление «огневой мощи» ВСУ из-за замедления поставок от США до одобрения дополнительной помощи конгрессом не является главной проблемой сейчас. «Разрыв в боеприпасах между Украиной и Россией, возможно, и не был полностью ликвидирован, но ситуация стала намного лучше. Но что касается личного состава, то это всего лишь вопрос математики и физики», — сказал он.
По словам этого чиновника, в течение года, в первую очередь прошлого, власти Украины не смогли мобилизовать и обучить достаточно военных, чтобы восполнить потери. Он подчеркнул, что не пытается в чем-то обвинить Киев. В то же время WP пишет, что в администрации растет недовольство тем, что украинские власти отказались снизить минимальный возраст призыва с 25 до 18 лет. В Киеве говорили, что наращивать численность войск в условиях нехватки оружия бессмысленно.
Продвижение российских войск «выбило из колеи» администрацию президента Джо Байдена, хотя собеседники WP заявили, что не ожидают серьезного прорыва украинской обороны в ближайшие месяцы. Аналитики ранее говорили, что темпы продвижения российской армии в этом году стали максимальными за время конфликта.
Эксперты связывали это как с нехваткой бойцов в украинской армии и их истощением, так и с операцией ВСУ в Курской области. По данным El Pais, численность украинских войск, задействованных в операции в Курской области, превышает количество военных в Донбассе.
Собеседники WP добавили, что военная помощь Украине может сократиться из-за необходимости поставляемого ей оружия в других миссиях США. Пока Белый дом решил, что эти поставки более приоритетны с учетом последствий конфликта на Украине «для международного порядка и для других театров военных действий по всему миру», — рассказал высокопоставленный чиновник администрации.
Официально в Белом доме пообещали сделать все возможное для укрепления позиций Киева на поле боя до ухода нынешней администрации в отставку.
Москва осуждает поставки оружия Киеву и заявляет, что это не изменит исхода конфликта, а лишь затягивает его.