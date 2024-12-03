МИД: более четверти ударов ВСУ по гражданским объектам пришлись на Херсон

В материалах отмечено, что на прошлой неделе значительно увеличилось количество атак на гражданские объекты в Херсонской области. В частности, в Новой Каховке украинские формирования нанесли артиллерийский удар по автобусу с пассажирами, стоявшему у остановки. Атака произошла в дневное время, что привело к гибели пяти человек и ранениям 23, среди которых двое детей. В тот же день обстрелу подвергся центральный рынок города, где пострадал еще один мирный житель.