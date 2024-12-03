Пентагон заключил контракт c Raytheon Technologies на обслуживание F-35

Пентагон согласовал контракт c корпорацией Raytheon Technologies в 1,3 миллиарда долларов. Подробности сообщаются в официальном заявлении ведомства.
Предполагается, что компания будет ремонтировать и обслуживать двигатели от истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Речь идет о технике, которая стоит как на вооружении Соединенных Штатов, так и других государств.
В обязанности корпорации также будет входить создание запасных частей, инженерная поддержка и поддержка программного обеспечения. Кроме того, ей нужно будет управлять безопасностью, обновлять технические данные.
Ранее сообщалось, что многие американские эксперты не довольны F-35. Их называют неудачными на фоне завышенных требований к их созданию. Это сделало его дорогим и сложным универсалом, ничем не выдающимся.