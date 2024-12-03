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Артиллеристы группы «Запад» уничтожили опорные пункты ВСУ

ЛУГАНСК, 3 дек — РИА Новости. Артиллеристы группировки войск «Запад» уничтожили опорные пункты, позиции и пехоту ВСУ на Купянском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Расчеты “Ураганов” артиллерийской бригады гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Запад” при выполнении огневых задач уничтожили опорные пункты, позиции и живую силу ВСУ», — сообщили в МО РФ.

«В ходе проведения воздушной разведки расчеты комплекса беспилотного летательного аппарата вскрыли замаскированные позиции ВСУ и передали информацию на командный пункт артиллерии. После получения координат целей от военнослужащих беспилотной авиации и данных разведки расчеты 220-мм реактивных систем залпового огня “Ураган” группировки войск “Запад” нанесли удар по выявленным целям», — уточнили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны России, корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производились расчетами БПЛА, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии.