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ВС России создали буферную зону в Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 дек — РИА Новости. Вооруженные силы России с помощью БПЛА создали «буферную зону» в Запорожской области в 30 километров, рассказал РИА Новости разведчик-пулеметчик отдельной бригады специального назначения ЮВО с позывным «Шахтер».

Источник: © РИА Новости

«Благодаря БПЛА самолетного типа создали буферную зону от линии боевого соприкосновения с противником на расстоянии 30 километров, что позволяет качественно срывать ротации, и противник больше не может на тяжелой технике пересекать вот эту черту в 30 километров, потому как уничтожается», — сказал собеседник агентства.

С его слов, украинские военные вынуждены производить логистические операции с использованием легковых машин, при попытках выезжать на грузовиках «Казак» они сразу же уничтожаются. Также он отметил высокую эффективность в 80% БПЛА самолетного типа и высокую стойкость к средствам радиоэлектронной борьбы противника.

Шахтер поделился кадрами уничтожения военной техники.