ВС России создали буферную зону в Запорожской области

«Благодаря БПЛА самолетного типа создали буферную зону от линии боевого соприкосновения с противником на расстоянии 30 километров, что позволяет качественно срывать ротации, и противник больше не может на тяжелой технике пересекать вот эту черту в 30 километров, потому как уничтожается», — сказал собеседник агентства.
С его слов, украинские военные вынуждены производить логистические операции с использованием легковых машин, при попытках выезжать на грузовиках «Казак» они сразу же уничтожаются. Также он отметил высокую эффективность в 80% БПЛА самолетного типа и высокую стойкость к средствам радиоэлектронной борьбы противника.
Шахтер поделился кадрами уничтожения военной техники.