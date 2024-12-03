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Расчет миномета «Тюльпан» сорвал атаку ВСУ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Расчет 240-мм самоходного миномета «Тюльпан» группировки «Восток», поддерживая пехоту, несколько часов работал по наступающим штурмовикам противника и сорвал их замысел. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих и 3 броневика, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Получив данные от операторов БПЛА, минометчики прицельным огнем поразили группу мотопехоты украинских войск, пытавшуюся пойти в наступление на позиции российских штурмовиков. В течение нескольких часов расчет 240-мм самоходного миномета “Тюльпан” непрерывно накрывал огнем подразделения ВСУ. В результате слаженных действий артиллерии и штурмовых подразделений группировки войск “Восток” противник потерял до 50 военнослужащих, 7 автомобилей и 3 боевые бронированные машины», — говорится в сообщении.

В результате боя противник потерял эффект неожиданности и наступательную инициативу, рассеявшись в лесу.