Расчет миномета «Тюльпан» сорвал атаку ВСУ

«Получив данные от операторов БПЛА, минометчики прицельным огнем поразили группу мотопехоты украинских войск, пытавшуюся пойти в наступление на позиции российских штурмовиков. В течение нескольких часов расчет 240-мм самоходного миномета “Тюльпан” непрерывно накрывал огнем подразделения ВСУ. В результате слаженных действий артиллерии и штурмовых подразделений группировки войск “Восток” противник потерял до 50 военнослужащих, 7 автомобилей и 3 боевые бронированные машины», — говорится в сообщении.