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Расчет ПТРК уничтожил группу ВСУ на Ореховском направлении

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 дек — РИА Новости. Расчет противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) разведывательного соединения 58-й армии группировки войск «Днепр» уничтожил группу военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, об этом сообщил журналистам оператор расчета ПТРК с позывным «Арбат».

Источник: © РИА Новости

«Расчет получил данные от разведывательного БПЛА о перемещении группы противника на одном из участков фронта. Выдвинулись на позицию, где развернули противотанковый комплекс “Метис” и точным попаданием уничтожили группу пехоты ВСУ», — сказал он.

По его словам, при выполнении боевых задач расчеты ПТРК получают данные с координатами целей, оперативно выдвигаются на позиции и после корректировки на месте наносят огневое поражение противнику. «Мы работаем с “Метисом”, “Фаготом”, “Корнетом”, со всеми противотанковыми средствами, которые стоят у нас на вооружении. У нас цели разные, бывает живая сила противника, бывает техника», — рассказал военнослужащий.