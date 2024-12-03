Расчет ПТРК уничтожил группу ВСУ на Ореховском направлении

По его словам, при выполнении боевых задач расчеты ПТРК получают данные с координатами целей, оперативно выдвигаются на позиции и после корректировки на месте наносят огневое поражение противнику. «Мы работаем с “Метисом”, “Фаготом”, “Корнетом”, со всеми противотанковыми средствами, которые стоят у нас на вооружении. У нас цели разные, бывает живая сила противника, бывает техника», — рассказал военнослужащий.