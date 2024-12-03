Военные ВС РФ медики спасли украинского солдата с критическими ранениями

Украинский пленный Михаил Терещенко, которому были проведены операции, рассказал, что его позиция была атакована, и он получил тяжелые ранения. После этого российские военнослужащие обнаружили его с помощью дрона. Увидев его критическое состояние, они спустились и взяли его в плен, несмотря на очевидный риск, что он мог не выжить. Терещенко выразил признательность за спасение своей жизни.