Российские военные медики спасли жизнь украинскому военнопленному, который поступил в госпиталь с критическими ранениями.
Врачам пришлось провести три ампутации конечностей, сообщил начальник травматологического отделения одного из военных госпиталей в интервью РИА Новости.
По его словам, раненый военнопленный находился в крайне тяжелом состоянии после первичных операций, выполненных в прифронтовом госпитале Министерства обороны РФ. Тогда ему ампутировали левую руку и ногу. Позже, после перевода в другой госпиталь, врачи провели дополнительные сложные операции, включая ампутацию правой ноги и формирование культей на всех ампутированных конечностях для последующего протезирования.
Начальник отделения подчеркнул, что для врачей не имеет значения, к какой стороне конфликта относится раненый. Он отметил, что военнопленный остается человеком, и в госпитале политические и военные различия теряют значение.
Украинский пленный Михаил Терещенко, которому были проведены операции, рассказал, что его позиция была атакована, и он получил тяжелые ранения. После этого российские военнослужащие обнаружили его с помощью дрона. Увидев его критическое состояние, они спустились и взяли его в плен, несмотря на очевидный риск, что он мог не выжить. Терещенко выразил признательность за спасение своей жизни.
Ранее стало известно, что за время СВО украинские войска потеряли убитыми ориентировочно от 60 тыс. до 100 тыс. военнослужащих.