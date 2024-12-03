В Пермском крае простятся с погибшим в СВО Алексеем Тетюевым

Ранее perm.aif.ru писал, что в Прикамье в последний путь проводили 43-летнего бойца Елвина Гасанова. Похороны состоялись в Бардымском округе. Военнослужащий родился в деревне Нижняя Искильда. Служил в 52-й ракетной Тарнопольско-Берлинской орденов Богдана Хмельницкого II степени и Красной Звезды дивизии. Работал в колхозе. В зону СВО отправился по контракту летом 2024 года.