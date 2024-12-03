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ТАСС: главы МИД НАТО обсудят применение ракеты «Орешник»

Министры также обсудят «продолжение» помощи Киеву.

На заседании глав МИД стран Североатлантического альянса в штаб-квартире в Брюсселе будет обсуждаться пуск баллистической ракеты средней дальности «Орешник», сообщает ТАСС.

Агентство ссылается на источник в Брюсселе.

«Министры, безусловно, обсудят тему применения РФ новой баллистической ракеты средней дальности, как с точки зрения поддержки Украины и поставок ей средств ПВО, так и в контексте угроз безопасности странам альянса», — сказал он.

Заседание состоится 3—4 декабря под председательством генсека НАТО Марка Рютте.

Министры также обсудят «продолжение» помощи Киеву, вопросы трансатлантической безопасности, ситуации на Ближнем Востоке. Ещё одной темой заседания станут отношения с партнёрами на южных границах Североатлантического альянса.

Ранее в Пентагоне заявили, что министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин и глава МО Украины Рустем Умеров обсудили применение РФ «Орешника».

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен выразил мнение, что первый пуск новой ракеты «Орешник» оказал влияние на расстановку сил в мире. Он подчеркнул, что в Североатлантическом альянсе наблюдается паника.

НАТО