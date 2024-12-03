Российский штурмовик рассказал, как уничтожил польского наемника

«Обмундирование было обычное — стандартное, я думаю это были просто наемники, потому что толком какого-то серьезного боя не дали, потому что как оказалось, их там было пятеро. Я отстреливался всего с одним, соответственно они скорее всего испугались, когда мы зачищали этот дом» — сказал в завершение боец, добавив, что число наемников позже ему уточнило командование.