Российский штурмовик рассказал, как уничтожил польского наемника

«В ходе освобождение населенного пункта Петровка я вступил со своим напарником в бой с военнослужащими Украины, мы зачищали дом, нарвались на растяжку, мой напарник к сожалению погиб, я получил множественные осколочные ранения правого предплечья, повредило левую кисть и по мне из темноты именно с этого дома, который мы зачищали, начали работать с пулемета», — рассказал РИА Новости рядовой 5-й штурмовой роты Даниил Мауер.
В ходе перестрелки с противником боец получил пулевое сквозное ранение в бедро. Но продолжил вести огонь.
«По окончанию стрельбы — я так понял, что у противника закончились боеприпасы, я начал закидывать туда гранаты и в итоге выиграл схватку с противником» — пояснил военнослужащий.
После того, как противник был уничтожен, штурмовик зашел в помещение, откуда непосредственно по нему велся огонь.
«Я понял, что на самом деле это были не военнослужащие Украины. Это были польские наемники, потому что у них были польские флаги, нашивки на их языке», — добавил штурмовик.
Даниил Мауер отметил, что в ходе этого боя встретился с двумя наемниками, но, по его словам, согласно сообщению командования, их там было пятеро.
«Обмундирование было обычное — стандартное, я думаю это были просто наемники, потому что толком какого-то серьезного боя не дали, потому что как оказалось, их там было пятеро. Я отстреливался всего с одним, соответственно они скорее всего испугались, когда мы зачищали этот дом» — сказал в завершение боец, добавив, что число наемников позже ему уточнило командование.