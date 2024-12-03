Горно-штурмовая бригада ВСУ понесла ощутимые потери и переведена на ротацию

Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили по военным из 128-й украинской бригады ВСУ в Запорожской области 5 ноября. В результате атаки погибли несколько высокопоставленных офицеров ВСУ. Причиной удара стало нарушение мер безопасности со стороны украинцев — военные собрались на торжественную церемонию, которая проходила на открытой площадке во дворе дома.