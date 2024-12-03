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Горно-штурмовая бригада ВСУ понесла ощутимые потери и переведена на ротацию

На фоне 128-й бригады ВСУ сменившие ее подразделения выглядят слабее.

Источник: Аргументы и факты

Горно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины потерпела серьезные потери на запорожском направлении. Подробности в беседе с РИА Новости озвучил командир группы отдельной бригады специального назначения ЮВО с позывным Варяг.

По его словам, бригада была одной из известных, которая воевала против российской армии. На данный момент 128-ю бригаду перевели с линии боевого соприкосновения на ротацию.

«128-я горно-штурмовая к их великому горю, немножко здесь стерлась, с нашей помощью», — обратил внимание Варяг.

Он обратил внимание на подразделения, которые сменили бригаду. По его мнению, они выглядят намного слабее.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили по военным из 128-й украинской бригады ВСУ в Запорожской области 5 ноября. В результате атаки погибли несколько высокопоставленных офицеров ВСУ. Причиной удара стало нарушение мер безопасности со стороны украинцев — военные собрались на торжественную церемонию, которая проходила на открытой площадке во дворе дома.