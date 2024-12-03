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Часть Тернополя обесточена из-за повреждения объекта инфраструктуры

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Часть Тернополя на западе Украины оказалась обесточена из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Сергей Надал в своем Telegram-канале.

Источник: Reuters

«Часть города без электричества. Сделайте запасы воды, зарядите телефоны», — написал мэр.

В ночь на 3 декабря в городе в течение почти трех часов действовала воздушная тревога.