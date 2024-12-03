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Российский штурмовик рассказал о часовой дуэли с противником

ДОНЕЦК, 3 дек — РИА Новости. Штурмовик 15-й бригады группировки войск «Центр» Ансар Ильясов рассказал РИА Новости, как при зачистке украинских окопов уговаривал военного ВСУ сдаться и сохранить себе жизнь, по сути рискуя собственной.

Источник: © РИА Новости

По словам военнослужащего, перед населенным пунктом Петровка в ДНР противник находился на хорошо укрепленных позициях в лесополосе. Траншеи противника были заложены крышей.

«Когда уже непосредственно запрыгнули в эту “кишку” (сеть окопов, траншея), был у нас контакт с противником. У них там хорошо была сооружена крыша — и все остальное. Темно там — вот так с противником мы перекинулись гранатами. Потом заобщались, нашли контакт с ним, разговаривал», — пояснил военнослужащий агентству.

Штурмовик рассказал о том, что он в течение часа уговаривал противника сдаться в плен и тем самым сохранить себе жизнь. Так же в качестве варианта Ильясов предлагал украинскому военному отойти с занимаемых позиций к своим, однако противник ответил отказом.

«В течение часа мы с ним перекидывались, обстреливались, потому что было темно, непонятно, когда зайти. С ним потом разговорились, пытался его отговорить, (сделать так — ред.) чтоб он сдавался в плен, почему-то он боялся сдаться в плен, не хотел, потом пришлось его ликвидировать», — рассказал РИА Новости штурмовик.