Российский штурмовик рассказал о часовой дуэли с противником

«Когда уже непосредственно запрыгнули в эту “кишку” (сеть окопов, траншея), был у нас контакт с противником. У них там хорошо была сооружена крыша — и все остальное. Темно там — вот так с противником мы перекинулись гранатами. Потом заобщались, нашли контакт с ним, разговаривал», — пояснил военнослужащий агентству.