Волгоградским участникам СВО и их семьям спишут долги до 10 миллионов рублей

Согласно новому закону, граждане, заключившие больше чем на год контракт на службу в ВС РФ с целью выполнения задач специальной военной операции, имеют право на списание просроченных долгов по кредиту и ипотеке, если они не превышают 10 млн рублей. Также эта мера поддержки распространяется и на жен бойцов, информирует региональное ГУ ФССП.
Чтобы исполнительное производство закрыли, а все аресты и ограничения сняли, нужно обратиться в структурное подразделение Федеральной службы судебных приставов России, где рассматривают дело. Также можно подать заявку в аппарат управления территориального органа ФССП или обратиться к дежурному сотруднику органа принудительного исполнения в пунктах отбора на контрактную службу.