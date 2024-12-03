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Волгоградским участникам СВО и их семьям спишут долги до 10 миллионов рублей

С 1 декабря текущего года начал действовать Федеральный закон РФ, благодаря которому участники специальной военной операции получат дополнительные меры поддержки.

Согласно новому закону, граждане, заключившие больше чем на год контракт на службу в ВС РФ с целью выполнения задач специальной военной операции, имеют право на списание просроченных долгов по кредиту и ипотеке, если они не превышают 10 млн рублей. Также эта мера поддержки распространяется и на жен бойцов, информирует региональное ГУ ФССП.

Чтобы исполнительное производство закрыли, а все аресты и ограничения сняли, нужно обратиться в структурное подразделение Федеральной службы судебных приставов России, где рассматривают дело. Также можно подать заявку в аппарат управления территориального органа ФССП или обратиться к дежурному сотруднику органа принудительного исполнения в пунктах отбора на контрактную службу.

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