Волгоградским участникам СВО и их семьям спишут долги до 10 миллионов рублей

Согласно новому закону, граждане, заключившие больше чем на год контракт на службу в ВС РФ с целью выполнения задач специальной военной операции, имеют право на списание просроченных долгов по кредиту и ипотеке, если они не превышают 10 млн рублей. Также эта мера поддержки распространяется и на жен бойцов, информирует региональное ГУ ФССП.