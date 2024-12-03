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Над Белгородской областью уничтожили беспилотник

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российские средства ПВО около 7.00 мск уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Третьего декабря около 07.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.