«Третьего декабря около 07.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российские средства ПВО около 7.00 мск уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.