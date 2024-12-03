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В Воронежской области режим опасности атаки БПЛА продержался 16 минут

Самое главное, что обошлось без последствий на земле.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области накануне, 2 декабря, вечером объявляли опасность атаки БПЛА. В 17:57 об этом сообщал губернатор Александр Гусев. А уже спустя 16 минут — в 18:13 — режим отменили.

По предварительной информации, обошлось без последствий на земле. Ни глава региона, ни Минобороны РФ не сообщают о сбитых беспилотниках над нашим регионом.

Напомним, что власти просят воронежцев не публиковать фото и видео о последствиях атак ВСУ. Подобными действиями жители помогают противнику и подвергают опасности сотрудников оперативных служб. Подробнее о действиях при атаке беспилотников можно почитать по ссылке.