В Воронежской области режим опасности атаки БПЛА продержался 16 минут

В Воронежской области накануне, 2 декабря, вечером объявляли опасность атаки БПЛА. В 17:57 об этом сообщал губернатор Александр Гусев. А уже спустя 16 минут — в 18:13 — режим отменили.
По предварительной информации, обошлось без последствий на земле. Ни глава региона, ни Минобороны РФ не сообщают о сбитых беспилотниках над нашим регионом.
Напомним, что власти просят воронежцев не публиковать фото и видео о последствиях атак ВСУ. Подобными действиями жители помогают противнику и подвергают опасности сотрудников оперативных служб. Подробнее о действиях при атаке беспилотников можно почитать по ссылке.