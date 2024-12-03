Подполье: военные РФ сорвали отправку бойцов ВСУ на границу с Беларусью

«Киев, пригород… Прилет по расположившимся в зоне отдыха… (военным ВСУ — Sputnik) Говорят, что собрались их засылать в Черниговскую область, на границу с Беларусью. Для укрепления или просто ротации — пока не в курсе», — сказал Лебедев.