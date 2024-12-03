МИНСК, 3 дек — Sputnik. Российские военнослужащие нанесли удар по месту расположения личного составу ВСУ в районе Киева, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
Предполагается, что украинских боевиков планировалось направить на белорусскую границу.
«Киев, пригород… Прилет по расположившимся в зоне отдыха… (военным ВСУ — Sputnik) Говорят, что собрались их засылать в Черниговскую область, на границу с Беларусью. Для укрепления или просто ротации — пока не в курсе», — сказал Лебедев.
Также удары наносились по украинской военной части, которая расположена в Ровненской области. Там, согласно предварительным данным, размещались польские наемники.
«Ровно. Несколько прилетов в области. Один из них по военной части на севере области… Предварительно, прилетело по танкистам, поговаривают, что часть из них поляки», — уточнил представитель подполья.
Уничтожение наемников.
Еще один крупный ракетный удар был нанесен на минувшей неделе по штабу подразделения ГУР «Кракен» в Харькове — ликвидированы до 40 иностранных специалистов, преимущественно из США.
Также в Одессе целью российского «Искандера» стал пункт временной дислокации отряда центра специальных операций ССО ВСУ. В результате уничтожены 72 боевика личного состава боевых расчетов управления безэкипажными морскими дронами, в том числе девять французских инструкторов и техспециалистов.
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