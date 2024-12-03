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Подполье: военные РФ сорвали отправку бойцов ВСУ на границу с Беларусью

Российские военнослужащие наносят удары по объектам ВСУ, в результате которых противник несет серьезные потери.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Российские военнослужащие нанесли удар по месту расположения личного составу ВСУ в районе Киева, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Предполагается, что украинских боевиков планировалось направить на белорусскую границу.

«Киев, пригород… Прилет по расположившимся в зоне отдыха… (военным ВСУ — Sputnik) Говорят, что собрались их засылать в Черниговскую область, на границу с Беларусью. Для укрепления или просто ротации — пока не в курсе», — сказал Лебедев.

Также удары наносились по украинской военной части, которая расположена в Ровненской области. Там, согласно предварительным данным, размещались польские наемники.

«Ровно. Несколько прилетов в области. Один из них по военной части на севере области… Предварительно, прилетело по танкистам, поговаривают, что часть из них поляки», — уточнил представитель подполья.

Уничтожение наемников.

Еще один крупный ракетный удар был нанесен на минувшей неделе по штабу подразделения ГУР «Кракен» в Харькове — ликвидированы до 40 иностранных специалистов, преимущественно из США.

Также в Одессе целью российского «Искандера» стал пункт временной дислокации отряда центра специальных операций ССО ВСУ. В результате уничтожены 72 боевика личного состава боевых расчетов управления безэкипажными морскими дронами, в том числе девять французских инструкторов и техспециалистов.

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