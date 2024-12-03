В городе Башкирии контрактники СВО единовременно получат 500 тысяч рублей

Соответствующее решение принято Советом депутатов района, сообщает администрации муниципалитета.
«Сумма единовременной выплаты в Учалинском районе теперь составляет 1 705 000 рублей, в том числе 400 тысяч рублей от Минобороны России, 505 тысяч рублей от республики, 300 тысяч рублей от средне-специальных учебных заведений республики и района. С учётом зарплаты каждый контрактник получит за первый год службы от 4 225 000 рублей».
Сегодня «Башинформ» сообщил об увеличении единовременной выплаты контрактникам в Нефтекамске. Там она составляет 300 тысяч рублей. Столько же в Туймазах и Туймазинском районе.
Напомним, президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей гражданам, подписавших контракт с Минобороны страны в период с 1 августа по 31 декабря. Ранее в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличился размер единовременной выплаты контрактникам, она составляет 505 тысяч рублей.
В Уфе единовременная выплата контрактникам составляет 400 тысяч рублей. Кроме того, в столице республики военнослужащим СВО предоставят скидки на покупку жилья.
Контрактнику полагается ежемесячная зарплата — от 210 тысяч рублей в месяц. Также военнослужащим предусмотрено поощрение за захват и уничтожение вражеской техники.
В Башкирии, желающие подписать контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218−19−19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248−29−31.
Все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
В Башкирии действуют 40 мер поддержки участников СВО и членов их семей. Ранее правительство России подготовило законопроект о дополнительных мерах поддержки участников СВО.