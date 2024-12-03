В России участникам СВО могут списать до 10 млн рублей кредитной задолженности

«В соответствии с законом при заключении с 1 декабря 2024 года контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации на срок свыше одного года для выполнения задач специальной военной операции исполнительные производства по неисполненным кредитным обязательствам, в том числе ипотечным, должника или его супруга/супруги на сумму до 10 млн рублей прекращаются», — сообщает источник.
Для этого гражданину необходимо обратиться в структурное подразделение ФССП России, где ведется исполнительное производство, либо в аппарат управления территориального органа ФССП России в любой рабочий день. Также с данным вопросом можно обратиться к дежурному сотруднику органа принудительного исполнения на пунктах отбора на военную службу по контракту.
Ранее в Каменском районе обломки БПЛА упали на территорию детсада в Старой Станице.