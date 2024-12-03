«Нанесено поражение формированиям 33-й механизированной бригады ВСУ, 127-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Комар и Октябрь Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 155 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и 152-мм самоходная артиллерийская установка “Акация”, — говорится в сообщении.
ВСУ потеряли бронированные машины в зоне действий группировки «Восток»
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Украинские войска потеряли в зоне действия российской группировки «Восток» до 155 военнослужащих, танк, четыре бронемашины и САУ «Акация», сообщило Минобороны России.