«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Молодежное и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 60-ти военнослужащих и три автомобиля», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий «Днепра»
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 60 военных, сообщило во вторник Минобороны РФ.