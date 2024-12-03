ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий «Днепра»

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Молодежное и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 60-ти военнослужащих и три автомобиля», — говорится в сообщении российского военного ведомства.