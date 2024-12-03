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Группировка «Запад» отразила 11 контратак ВСУ за сутки

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Группировка «Запад» нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах Купянска и Лозовой в Харьковской области и Ивановки в ДНР, а также отразила 11 контратак, потери противника составили до 460 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Лозовая Харьковской области и Ивановка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Кроме того, были отражены 11 контратак штурмовых групп 1-й, 4-й бригад нацгвардии и 113-й бригады теробороны.

«Противник потерял до 460 военнослужащих, два автомобиля, 122 мм гаубицу Д-30 и два 105 мм орудия М119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н” и три полевых склада с боеприпасами», — добавили в МО РФ.