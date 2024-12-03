Группировка «Запад» отразила 11 контратак ВСУ за сутки

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Группировка «Запад» нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах Купянска и Лозовой в Харьковской области и Ивановки в ДНР, а также отразила 11 контратак, потери противника составили до 460 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.