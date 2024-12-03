Бойцы «Центра» отразили 12 контратак ВСУ

По данным министерства, силы группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 59-й механизированной бригады ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко, Гродовка и Димитров Донецкой Народной Республики.
«Отражены 12 контратак штурмовых групп 42-й, 100-й механизированных, 56-й мотопехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты. Противник потерял более 555 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, 152-мм орудие “Мста-Б” и две 122-мм гаубицы Д-30», — говорится в сообщении ведомства.