«Подразделениями группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Нескучное и Слатино Харьковской области. Потери ВСУ составили более 40 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, — говорится в сообщении.
ВСУ потеряли более 40 боевиков в зоне действия группировки «Север» за сутки
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск «Север» нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Нескучное и Слатино Харьковской области, противник потерял свыше 40 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.