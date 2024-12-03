ВСУ потеряли более 40 боевиков в зоне действия группировки «Север» за сутки

«Подразделениями группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Нескучное и Слатино Харьковской области. Потери ВСУ составили более 40 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, — говорится в сообщении.