Главное из брифинга Минобороны 3 декабря 2024 года: последние новости на сегодня

Потери противника в живой силе достигли 460 военнослужащих. Также военнослужащие ВС России уничтожили два автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30 и два 105-мм орудия М119, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три полевых склада с боеприпасами.