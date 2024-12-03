Российская армия взяла под контроль два населенных пункта
Подразделения «Южной» группировки войск освободили село Романовку Донецкой Народной Республики.
Бойцы группировки «Восток» заняли село Запорожской области. Российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты в результате решительных действий.
Группировка «Север» нанесла удары по противнику в Харьковском направлении
Бойцы «Северной» группировки войск в Харьковской области нанесли поражение десантно-штурмовой бригаде ВСУ и бригаде нацгвардии в районах населенных пунктов Нескучное и Слатино.
«Потери ВСУ составили более 40 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”», — сообщили в Минобороны.
Бойцы группировки «Запад» отразили 11 контратак боевиков ВСУ
Военнослужащие «Западной» группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение трем бригадам противника в районах населенных пунктов Купянск, Лозовая Харьковской области и Ивановка ДНР.
Бойцы за сутки отразили 11 контратак штурмовых групп трех украинских формирований.
Потери противника в живой силе достигли 460 военнослужащих. Также военнослужащие ВС России уничтожили два автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30 и два 105-мм орудия М119, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три полевых склада с боеприпасами.
Потери противника в зоне действия группировки «Юг» достигли 370 человек
«Южная» группировка нанесла удар по двум бригадам ВСУ и бригаде морской пехоты в районах населенных пунктов Константиновка, Дачное и Славянск ДНР.
Потери противника составили до 370 военнослужащих. Российские военные уничтожили боевую машину пехоты, пять автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, полевой склад боеприпасов.
Подразделения «Центра» продвинулись вперед в ДНР
Бойцы «Центральной» группировки войск продвинулись по переднему краю, нанеся поражение трем бригадам противника в районах населенных пунктов Шевченко, Гродовка и Димитров ДНР.
Военнослужащие отразили 12 контратак пяти бригад противника.
Со стороны ВСУ потери в живой силе составили 55 человек. Также противник лишился четырех боевых бронированных машин, пяти автомобилей, 152-мм орудия «Мста-Б» и двух 122-мм гаубиц Д-30.
Группа «Восток» нанесла поражение трем бригадам противника
Подразделения «Восточной» группировки войск нанесли удар по механизированной бригаде ВСУ и двум бригадам теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Комар и Октябрь ДНР.
Российские военные в течение суток отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ.
«Потери противника составили до 155 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и 152-мм самоходная артиллерийская установка “Акация”», — уточнили в Минобороны РФ.
Группировка «Днепр» продвинулась в Херсонской области
Подразделения группировки войск «Днепр» поразили живую силу и технику двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Молодежное и Никольское Херсонской области.
Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих и три автомобиля.
По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 142 районах
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по объектам ВПК, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.
Средства ПВО за сутки сбили 40 БПЛА самолетного типа, в том числе четыре вне зоны проведения специальной военной операции.