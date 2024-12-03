В Пермском крае простятся с погибшим год назад участником СВО

В Березовке 4 декабря земляки, родные и близкие простятся с погибшим в СВО Сергеевым Владиславом Сергеевичем. В зоне проведения спецоперации он служил механиком-водителем танкового взвода штурмового отряда. Погиб военнослужащий почти год назад.
В администрации Березовского округа рассказали, что Владислав Сергеев родился 5 ноября 1992 года в селе Березовке Пермской области. В 2008 году окончил 9 классов школы № 2.
Владислав Сергеевич с 4 июля 2023 года проходил службу по контракту в зоне СВО на должности механика-водителя танкового взвода штурмового отряда. Погиб при выполнении боевой задачи 8 декабря 2023 года.
Траурный митинг и прощание с Владиславом Сергеевым состоятся 4 декабря с 11:00 в его родной Березовке на ул. Октябрьской, 30.
Администрация Березовского муниципального округа выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибшего земляка. Вечная память герою.