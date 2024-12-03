В Пермском крае простятся с погибшим год назад участником СВО

В Березовке 4 декабря земляки, родные и близкие простятся с погибшим в СВО Сергеевым Владиславом Сергеевичем. В зоне проведения спецоперации он служил механиком-водителем танкового взвода штурмового отряда. Погиб военнослужащий почти год назад.