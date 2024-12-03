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Был патриотом России: в Севастополе простились с героем спецоперации

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек — РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь погибшего на Курском направлении героя спецоперации Андрея Шульгу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня проводили в последний путь гвардии рядового, наводчика десантно-штурмового взвода Андрея Леонидовича Шульгу», — написал Развожаев.

Андрей Шульга родился в городе Почеп Брянской области. Затем семья переехала в Севастополь, в село Верхнесадовое. После окончания школы прошел срочную военную службу и вернулся в родное село. Работал в отряде военизированной охраны.

«Андрей Леонидович был патриотом России и Севастополя. Когда началась Русская весна, он вместе со своими односельчанами организовал добровольческое подразделение: защитники города дежурили на блокпостах, патрулировали местность, охраняли важные объекты», — рассказал Развожаев.

Андрей Шульга прошел службу в Боевом армейском резерве страны, участвовал в учебных сборах, изучал военное дело. Когда началась специальная военная операция, Андрей Леонидович не смог остаться в стороне и подписал контракт с Министерством обороны РФ.

«Андрей Леонидович Шульга получил ранение при освобождении Курской области от укронацистских захватчиков. Он скончался в госпитале», — сказал Развожаев.