Был патриотом России: в Севастополе простились с героем спецоперации

«Сегодня проводили в последний путь гвардии рядового, наводчика десантно-штурмового взвода Андрея Леонидовича Шульгу», — написал Развожаев.
Андрей Шульга родился в городе Почеп Брянской области. Затем семья переехала в Севастополь, в село Верхнесадовое. После окончания школы прошел срочную военную службу и вернулся в родное село. Работал в отряде военизированной охраны.
«Андрей Леонидович был патриотом России и Севастополя. Когда началась Русская весна, он вместе со своими односельчанами организовал добровольческое подразделение: защитники города дежурили на блокпостах, патрулировали местность, охраняли важные объекты», — рассказал Развожаев.
Андрей Шульга прошел службу в Боевом армейском резерве страны, участвовал в учебных сборах, изучал военное дело. Когда началась специальная военная операция, Андрей Леонидович не смог остаться в стороне и подписал контракт с Министерством обороны РФ.
«Андрей Леонидович Шульга получил ранение при освобождении Курской области от укронацистских захватчиков. Он скончался в госпитале», — сказал Развожаев.