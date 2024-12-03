Ветеран СВО поблагодарил Радия Хабирова за поддержку военнослужащих.

«Радий Фаритович, я и мои товарищи благодарим и вас за поддержку нашего батальона, его обеспечение всем необходимым. Мой товарищ, который тоже служил в СВО, а сейчас мы вместе занимаемся предпринимательством, удивлялся тому, что наши воины приезжают домой в отпуск и уезжают обратно в комфортабельных автобусах. Я то воспринимаю это как должное, но, как выясняется, для некоторых бойцов это вызывает удивление. “Нигде такого нет”, — говорит товарищ. За это я пришёл сегодня поблагодарить вас, Радий Фаритович», — сказал Илдар Мамадрахимов.