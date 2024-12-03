Ветеран СВО поблагодарил Радия Хабирова за поддержку военнослужащих.

Ветеран специальной военной операции Илдар Мамадрахимов поблагодарил в ходе прямой линии с Главой Башкирии жителей республики за гуманитарную помощь, оказываемую воинам на фронте.
Он служил в составе первого башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова. После ранения вернулся домой и сейчас работает фермером в Нуримановском районе.
«Радий Фаритович, я и мои товарищи благодарим и вас за поддержку нашего батальона, его обеспечение всем необходимым. Мой товарищ, который тоже служил в СВО, а сейчас мы вместе занимаемся предпринимательством, удивлялся тому, что наши воины приезжают домой в отпуск и уезжают обратно в комфортабельных автобусах. Я то воспринимаю это как должное, но, как выясняется, для некоторых бойцов это вызывает удивление. “Нигде такого нет”, — говорит товарищ. За это я пришёл сегодня поблагодарить вас, Радий Фаритович», — сказал Илдар Мамадрахимов.
«На самом деле это мы должны поблагодарить вас. И любая возможность поддержки, которая есть в республике, должна быть направлена в помощь вам. СВО объединила страну, жителей республики. Участник СВО — это главный человек сейчас. И мы должны сделать всё для него», — отметил Радий Хабиров.
Напомним, в Уфе идёт прямая линия с Главой Башкортостана Радием Хабировым. Руководитель республики в прямом эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям», UTV и радиостанции «Юлдаш» отвечает на самые актуальные вопросы жителей.
Посмотреть трансляцию прямой линии также можно на страницах Радия Хабирова в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Модераторами прямой линии с Радием Хабировым выступает главный редактор информационного агентства «Башинформ» Руслан Шарафутдинов и ведущий АО ТРК «Башкортостан» Наиль Юнусов.