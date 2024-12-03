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При атаках ВСУ на ДНР погибли два человека

ДОНЕЦК, 3 дек — РИА Новости. Два человека погибли, еще один получил ранения в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск по территории ДНР во вторник, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Ранее во вторник представительство ДНР в СЦКК, сообщало, что ВСУ впервые применили армейскую противопехотную мину против мирного населения, в результате чего погибла мирная жительница. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщал о ранении женщины вследствие детонации суббоеприпаса от кассетного снаряда типа «колокольчик».

«Два человека погибли, еще один мирный житель пострадал сегодня в результате киевской агрессии», — говорится в сообщении Пушилина.

Кроме того, по данным Пушилина, в результате детонации взрывоопасного предмета на автодороге Донецк-Мариуполь при выполнении дорожных ремонтно-восстановительных работ погиб сотрудник дорожно-строительной компании.

Пушилин также сообщил, что в Горловке вследствие украинской вооруженной агрессии повреждения получили пять жилых домостроений, частный автомобиль и котельная.

«Со стороны вооруженных формирований Украины совершены шесть вооруженных атак, выпущено около десяти боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибр 155 миллиметров, ударные БПЛА», — резюмировал глава региона.