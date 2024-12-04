Глава Новороссийска сообщил о работе системы ПВО в городе

Ранее, 29 ноября, Минобороны России сообщило, что силы ПВО за ночь сбили 47 украинских беспилотников над регионами России. Уточнялось, что 29 дронов были уничтожены над территорией Ростовской области, восемь — над территорией Краснодарского края, по три — над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей и один — над территорией Республики Крым.