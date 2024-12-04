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Глава Новороссийска сообщил о работе системы ПВО в городе

В городе Новороссийске Краснодарского края ведется работа средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 4 декабря сообщил глава города Андрей Кравченко.

Источник: РИА "Новости"

«В Новороссийске работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

Кравченко попросил всех жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, в том числе оставаться в безопасных местах и не выходить на открытые пространства.

Ранее, 29 ноября, Минобороны России сообщило, что силы ПВО за ночь сбили 47 украинских беспилотников над регионами России. Уточнялось, что 29 дронов были уничтожены над территорией Ростовской области, восемь — над территорией Краснодарского края, по три — над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей и один — над территорией Республики Крым.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.