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Мэр Новороссийска Кравченко: в городе работает ПВО

Все службы приведены в состояние боевой готовности.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В Новороссийске действует угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, проинформировал глава города Андрей Кравченко.

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал “Внимание всем”. Угроза атаки БПЛА», — написал он в Telegram, сообщение обнародовано в 01:37 мск.

Спустя семь минут Кравченко сообщил о работе средств противовоздушной обороны.

«Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах. Не находитесь на открытом пространстве», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области был сбит беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины, летевший на сверхмалой высоте. Врио губернатора Юрий Слюсарь заявил, что обломки БПЛА упали на территорию детсада.