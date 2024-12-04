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Группировка «Запад» уничтожила опорный пункт и бронетехнику ВСУ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Расчеты САУ «Акация» Западной группировки ВС РФ уничтожили замаскированный опорный пункт и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе выполнения боевых задач. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Ростех

«На одном из направлений СВО военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск “Запад” с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированный взводный опорный пункт с личным составом и бронетехникой ВСУ. После этого разведчики сразу передали координаты на командный пункт для дальнейшего уничтожения противника. После получения целей расчеты САУ “Акация” выехали на огневые позиции для выполнения огневой задачи. В это время операторы БПЛА корректировали направление удара», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей. После проведения боевой стрельбы артиллеристы совершили смену огневых позиций на запасные для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника.

«Работаем на подавление врага. Работаем при поддержке нашей пехоты. Сначала для пехоты подготавливаем. Пехота после нас идет, наступает. Контрбатарейную борьбу ведем. Поразили Bradley», — рассказал старший наводчик с позывным Бабай.