Группировка «Запад» уничтожила опорный пункт и бронетехнику ВСУ

«На одном из направлений СВО военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск “Запад” с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированный взводный опорный пункт с личным составом и бронетехникой ВСУ. После этого разведчики сразу передали координаты на командный пункт для дальнейшего уничтожения противника. После получения целей расчеты САУ “Акация” выехали на огневые позиции для выполнения огневой задачи. В это время операторы БПЛА корректировали направление удара», — говорится в сообщении.
Отмечается, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей. После проведения боевой стрельбы артиллеристы совершили смену огневых позиций на запасные для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника.
«Работаем на подавление врага. Работаем при поддержке нашей пехоты. Сначала для пехоты подготавливаем. Пехота после нас идет, наступает. Контрбатарейную борьбу ведем. Поразили Bradley», — рассказал старший наводчик с позывным Бабай.