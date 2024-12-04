Группировка «Запад» уничтожила опорный пункт и бронетехнику ВСУ

«На одном из направлений СВО военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск “Запад” с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированный взводный опорный пункт с личным составом и бронетехникой ВСУ. После этого разведчики сразу передали координаты на командный пункт для дальнейшего уничтожения противника. После получения целей расчеты САУ “Акация” выехали на огневые позиции для выполнения огневой задачи. В это время операторы БПЛА корректировали направление удара», — говорится в сообщении.