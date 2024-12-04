Минобороны сообщило об уничтожении САУ ВСУ в Херсонской области

«Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружила в глубине территории, контролируемой ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, замаскированное самоходное орудие с расчетом. Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией. После получения данных по цели артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили к применению орудие — 152-мм гаубицу 2А65 “Мста-Б” — и точными выстрелами нанесли огневое поражение противнику, выведя из строя орудие противника и уничтожив его расчет», — говорится в сообщении.