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Минобороны сообщило об уничтожении САУ ВСУ в Херсонской области

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Расчеты 152-мм гаубиц «Мста-Б» артиллеристов Воздушно-десантных войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с расчетом на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружила в глубине территории, контролируемой ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, замаскированное самоходное орудие с расчетом. Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией. После получения данных по цели артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили к применению орудие — 152-мм гаубицу 2А65 “Мста-Б” — и точными выстрелами нанесли огневое поражение противнику, выведя из строя орудие противника и уничтожив его расчет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на каховском направлении в Херсонской области подразделения российских десантников продолжают вести активные боевые действия, выдавливая противника из островной зоны дельты Днепра и уничтожая его на правобережье реки. Кроме того, артиллеристы-десантники успешно уничтожают личный состав и технику на правом берегу Днепра.