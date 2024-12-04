Группировки «Юг» уничтожила укрепления и пехоту ВСУ на кураховском направлении

«Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов Южной группировки войск в ходе выполнения задач по поддержке штурмовых групп мотострелковых подразделений обеспечивают успешное их продвижение, уничтожая укрепления и живую силу на кураховском направлении специальной военной операции. В этот раз в лесополосе российскими военнослужащими были выявлены позиции украинских националистов, на которых находилось около десяти военнослужащих. При приближении разведывательного беспилотника, украинские военнослужащие укрылись в блиндаже, где их успешно уничтожил оператор ударного FPV-дрона», — говорится в сообщении.