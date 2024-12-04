Порт-Сент-Луси
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировки «Юг» уничтожила укрепления и пехоту ВСУ на кураховском направлении

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Южной группировки ВС РФ на кураховском направлении уничтожили укрепления и пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов Южной группировки войск в ходе выполнения задач по поддержке штурмовых групп мотострелковых подразделений обеспечивают успешное их продвижение, уничтожая укрепления и живую силу на кураховском направлении специальной военной операции. В этот раз в лесополосе российскими военнослужащими были выявлены позиции украинских националистов, на которых находилось около десяти военнослужащих. При приближении разведывательного беспилотника, украинские военнослужащие укрылись в блиндаже, где их успешно уничтожил оператор ударного FPV-дрона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расчеты БПЛА постоянно ведут наблюдение за местностью. Обнаружив группы противника, военнослужащие уничтожают противника самостоятельно, применяя ударные БПЛА малого типа или FPV-дроны, либо корректируют удары ствольной и реактивной артиллерии.

«При выявлении какой-то цели, поражении ее, у нас появляется желание и настрой. Ребят это вдохновляет, что они делают свою работу не зря» — рассказал командир взвода БПЛА с позывным Самурай, его цитирует военное ведомство.