Группировки «Юг» уничтожила укрепления и пехоту ВСУ на кураховском направлении

«Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов Южной группировки войск в ходе выполнения задач по поддержке штурмовых групп мотострелковых подразделений обеспечивают успешное их продвижение, уничтожая укрепления и живую силу на кураховском направлении специальной военной операции. В этот раз в лесополосе российскими военнослужащими были выявлены позиции украинских националистов, на которых находилось около десяти военнослужащих. При приближении разведывательного беспилотника, украинские военнослужащие укрылись в блиндаже, где их успешно уничтожил оператор ударного FPV-дрона», — говорится в сообщении.
Отмечается, что расчеты БПЛА постоянно ведут наблюдение за местностью. Обнаружив группы противника, военнослужащие уничтожают противника самостоятельно, применяя ударные БПЛА малого типа или FPV-дроны, либо корректируют удары ствольной и реактивной артиллерии.
«При выявлении какой-то цели, поражении ее, у нас появляется желание и настрой. Ребят это вдохновляет, что они делают свою работу не зря» — рассказал командир взвода БПЛА с позывным Самурай, его цитирует военное ведомство.