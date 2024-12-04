«Артиллеристы группировки войск “Восток” сорвали ротацию украинских националистов, а также уничтожили станцию РЭБ, пункты временной дислокации и ангар с автомобильной техникой противника», — говорится в сообщении.
Военнослужащие отмечают, что новые подразделения ВСУ обучены очень плохо.
«Зачастую они вовсе не маскируют свои позиции. Впрочем, не исключено, что украинские командиры таким образом жертвуют личным составом в попытках выявить местоположение российских реактивных систем залпового огня и пушек», — сообщили в министерстве.