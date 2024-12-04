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Российские артиллеристы группировки войск «Восток» сорвали ротацию ВСУ

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Артиллеристы группировки войск «Восток» сорвали ротацию украинских военнослужащих, уничтожили станцию РЭБ, пункты временной дислокации и ангар с автомобильной техникой, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Артиллеристы группировки войск “Восток” сорвали ротацию украинских националистов, а также уничтожили станцию РЭБ, пункты временной дислокации и ангар с автомобильной техникой противника», — говорится в сообщении.

Военнослужащие отмечают, что новые подразделения ВСУ обучены очень плохо.

«Зачастую они вовсе не маскируют свои позиции. Впрочем, не исключено, что украинские командиры таким образом жертвуют личным составом в попытках выявить местоположение российских реактивных систем залпового огня и пушек», — сообщили в министерстве.