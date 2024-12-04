Бойцы РФ установили понтонный мост в приграничье Курской области

«Военнослужащие инженерных войск группировки “Север” на реке в приграничном районе Курской области развернули понтонный мост для обеспечения прохождения военной и гражданской техники. Возведение понтонного моста начинается с выбора места и проведения инженерной разведки. В ходе инженерной разведки проверяется исходный и противоположный берег на наличие минно-взрывных заграждений. С помощью современного оборудования проводится проверка берегового ландшафта на проходимость техники, а также осмотр дна реки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что как только речное звено массой семь тонн раскрывается, расчет сразу же фиксирует несколько понтонов между собой. В это время следующее звено уже готово к сбросу. Далее эти звенья соединяются в полноценный мост. Соединять секции между собой помогает буксирно-моторный катер БМК-460, способный перевозить более 50 тонн. Каждое звено переправы выдерживает до 20 тонн, а в сцепке эта цифра увеличивается пропорционально количеству звеньев. Таким образом, три звена держат 60 тонн и способны обеспечить переправу любому танку, не говоря уже о более легкой технике.
В военном ведомстве добавили, что установка понтонного моста производилась в сложных условиях из-за опасности возможного обстрела артиллерией, минометами и FPV-дронами противника.
«В ходе проведения инженерной разведки было выявлено, что данный участок водной преграды удовлетворяет все требования для наведения понтонно-мостовой переправы и дальнейшего перемещения техники на противоположный берег», — рассказал командир инженерно-мостостроительного взвода с позывным Кузбасс.