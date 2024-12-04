Бойцы РФ установили понтонный мост в приграничье Курской области

Отмечается, что как только речное звено массой семь тонн раскрывается, расчет сразу же фиксирует несколько понтонов между собой. В это время следующее звено уже готово к сбросу. Далее эти звенья соединяются в полноценный мост. Соединять секции между собой помогает буксирно-моторный катер БМК-460, способный перевозить более 50 тонн. Каждое звено переправы выдерживает до 20 тонн, а в сцепке эта цифра увеличивается пропорционально количеству звеньев. Таким образом, три звена держат 60 тонн и способны обеспечить переправу любому танку, не говоря уже о более легкой технике.