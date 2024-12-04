Рогов: российские военные выбили ВСУ из большей части Курахово

ВС РФ выбили подразделения группировки Вооружённых сил Украины из большей части города Курахово в Донецкой народной республике, заявил Владимир Рогов.
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов подчеркнул, что российские военные ведут активные действия наступательного характера.
«Бои в Курахово продолжаются. Инициатива находится в руках нашей армии, которая ведёт активные действия наступательного характера. Наши ребята выбили врага из большей части города», — цитирует слова Рогова РИА Новости.
Ранее Рогов заявил, что российские подразделения почти раскололи группировку ВСУ в районе Курахово на несколько частей.
Также стало известно, что подразделение РФ смогло практически беспрепятственно продвинуться в центр Курахово.