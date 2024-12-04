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Российский военный рассказал о некачественных артиллерийских снарядах у ВСУ

По словам бойца, многие из украинских снарядов не разрываются.

Командир группы отдельной бригады спецназначения ЮВО с позывным «Варяг» рассказал, что ВСУ используют артиллерийские снаряды, которые не разрываются. Об этом пишет РИА Новости.

По словам бойца, артиллерийские расчеты противника в зоне СВО начали работать «значительно хуже». Он предположил, что это связано с тем, что основные силы ВСУ были «уничтожены или выведены из строя».

«Недавно против нас обнаружена была ствольная артиллерия. Буквально шесть выходов было в нашем направлении — и ни одного разрыва», — отметил он.

Варяг подчеркнул, что это свидетельствует о том, что в рядах ВСУ упало качество не только поставляемых им западных снарядов, но и качество подготовки военных.

Ранее стало известно, что за четыре месяца группировки Вооруженных сил Украины только в одной Курской области потеряли 37 тысяч военных. Это примерно половина от потерь всей украинской армии в рамках провального контрнаступления с июня по сентябрь 2023-го года.