Российский расчет ЗРК «Оса» уничтожил беспилотник ВСУ

«Военнослужащие расчёта зенитного ракетного комплекса (ЗРК) “ОСА — АКМ” группировки войск “Центр” уничтожили вражеский разведывательный беспилотный летательный аппарат ВСУ, обеспечив прикрытие действий подразделений группировки на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)» — сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что ЗРК «ОСА — АКМ» обнаружил вражеский разведывательный беспилотник самолетного типа, который направлялся для обнаружения позиций артиллерии и сбора визуальной информации о перемещении российских подразделений. После захвата цели военнослужащие произвели пуск ракет, уничтожив вражеский дрон.
Расчеты ЗРК «ОСА — АКМ» прикрывают районы дислокации личного состава, техники и сосредоточения штурмовых подразделений группировки войск «Центр». Специфика вооружения и радиолокационного оборудования комплекса позволяет обнаруживать и уничтожать малогабаритные разведывательные БПЛА украинских националистов на дистанции более 10 километров.