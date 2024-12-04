Российский расчет ЗРК «Оса» уничтожил беспилотник ВСУ

В ведомстве отметили, что ЗРК «ОСА — АКМ» обнаружил вражеский разведывательный беспилотник самолетного типа, который направлялся для обнаружения позиций артиллерии и сбора визуальной информации о перемещении российских подразделений. После захвата цели военнослужащие произвели пуск ракет, уничтожив вражеский дрон.