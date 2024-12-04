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Российский расчет ЗРК «Оса» уничтожил беспилотник ВСУ

ЛУГАНСК, 4 дек — РИА Новости. Расчет ЗРК «Оса» группировки войск «Центр» ВС РФ прикрыл позиции подразделений от разведывательных беспилотников ВСУ на красноармейском направлении в зоне СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Военнослужащие расчёта зенитного ракетного комплекса (ЗРК) “ОСА — АКМ” группировки войск “Центр” уничтожили вражеский разведывательный беспилотный летательный аппарат ВСУ, обеспечив прикрытие действий подразделений группировки на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)» — сообщили в МО РФ.

В ведомстве отметили, что ЗРК «ОСА — АКМ» обнаружил вражеский разведывательный беспилотник самолетного типа, который направлялся для обнаружения позиций артиллерии и сбора визуальной информации о перемещении российских подразделений. После захвата цели военнослужащие произвели пуск ракет, уничтожив вражеский дрон.

Расчеты ЗРК «ОСА — АКМ» прикрывают районы дислокации личного состава, техники и сосредоточения штурмовых подразделений группировки войск «Центр». Специфика вооружения и радиолокационного оборудования комплекса позволяет обнаруживать и уничтожать малогабаритные разведывательные БПЛА украинских националистов на дистанции более 10 километров.